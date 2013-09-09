64 автомобиля отечественной сборки региональным ветврачам приобрели местные власти. Новый транспорт был закуплен в рамках программы развития агропромышленного комплекса. В общем же, на развитие данного сектора из государственной казны только в этом году было выделено 2 миллиарда тенге субсидий, которые уже осваиваются. В частности, в области началось строительство молочно-товарной и козьей ферм. Хозяйства местных чабанов пополнились породистыми овцами и коровами. По словам, Казахстан планирует в ближайшие годы нарастить объемы мяса, отправляемого на экспорт. - Но страны Таможенного союза требуют гарантии того, что животные получили прививки. Эти требования только усилятся после вступления в ВТО. Теперь наши ветврачи получили возможность решать все задачи, которые перед ними стоят, - рассказал Сырым РЫСКАЛИЕВ. К слову, кроме машин каждый ветврач области получил набор хирургических инструментов, холодильник и аппаратуру для дезинфекции.