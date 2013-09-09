Иллюстративное фото с сайта mrhow.ru Иллюстративное фото с сайта mrhow.ru Кадровые назначения произошли в судах Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба областного суда Председатель Западно-Казахстанского областного суда К. НУРЫШЕВ 6 сентября представил судейскому сообществу области вновь назначенного судью Бурлинского районного суда ЕСЖАНОВА Сабыржана Рысбековича. Ранее ЕСЖАНОВ занимал различные должности в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде. Последние два года был заместителем руководителя канцелярии Западно-Казахстанского областного суда. КАДЫРБАЕВ Миржан Сансызбаевич назначен судьей Уральского городского суда №2. Ранее КАДЫРБАЕВ занимал должность руководителя канцелярии Западно-Казахстанского областного суда. Также председатель облсуда представил коллективам ряд вновь назначенных судей области. Судьями специализированного межрайонного экономического суда ЗКО назначены ДАВЛЕТОВА Алтынай Абубакировна и ТАНКИЕВА Нургуль Кадиргалиевна. Кроме того, ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сакен Тулаганович назначен судьей Бокейординского районного суда ЗКО. Председателем Акжаикского районного суда стал КУЛИКЕШЕВ Амерхан Апианович с освобождением его от должности судьи суда №2 г. Уральска.  