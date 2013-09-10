Помимо него сроки получили и два кассира этого отделения. Одного кассира осудили на 5 лет с отсрочкой исполнения. Второй кассир получила также пять лет, но условно. По материалам уголовного дела выясняется, что в период с 2010 по 2012 годы работниками Кзылкугинского почтового отделения было обналичено 60 млн тенге. Сначала деньги снимались с депозитных счетов клиентов. А впоследствии составлялись фиктивные документы и вносились изменения в чековые книжки.