Иллюстративное фото с сайта www.yandex.ru Иллюстративное фото с сайта www.yandex.ru Трехдневный семинар на тему «Полномочия акимов в местном самоуправлении» собрал акимов всех уровней, которые были выбраны депутатами в августе этого года. Семинар проводится на базе областного филиала НДП «Нур Отан». Как отметил на открытии семинара заместитель акима Атырауской области Шынгыс МУКАН,  цель мероприятия - повышение профессиональных навыков новых акимов. - В этом году впервые состоялись выборы акимов сельских и поселковых округов. Глава государства определил задачи, подчеркивая большую ответственность, возлагаемую на новых акимов. Они должны знать все сферы и направления государственной службы, в том числе быть юридически грамотными, – сказал Шынгыс МУКАН. В течение трех дней акимы пройдут обучающие тренинги по реализации программы «Агробизнес – 2020». Получат знания в различных сферах. В том числе как открывать расчетные счета и проводить мониторинг по использованию бюджетных средств и доходов местного самоуправления, рассмотрят вопросы совершенствования полномочий акимов и другие вопросы, необходимые в работе глав местных исполнительных органов. Стоит напомнить, что в Атырауской области были избраны 72 акима, из которых 51 был переизбран.  