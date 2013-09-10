Иллюстративное фото с сайта www.tsogu.ru Иллюстративное фото с сайта www.tsogu.ru В Атырау проводится спецоперация по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» - Главная задача проведения дорожными полицейскими операции - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Часто встречающиеся нарушения - это несоблюдение правил перехода проезжей части, игнорирование сигналам светофора, игра на проезжей части, - сообщил начальник штаба управления дорожной полиции областного ДВД Арман МЕНДАЛИЕВ. - В ходе проведения мероприятия усилены маршруты патрулирования у учебных заведений. С начала проведения операции выявлено около 800 нарушений правил дорожной безопасности. Большая часть нарушений – превышение скорости движения. Таких фактов зарегистрировано более 100. Также управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу движения. Около 40 нарушений зафиксировано со стороны самих пешеходов, - сказал Арман МЕНДАЛИЕВ. По данным дорожных полицейских, с начала года по области в ДТП погибло 3 несовершеннолетних пешехода, еще 18 детей получили различные травмы.  