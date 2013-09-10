Деннис Родман раскрыл имя дочери Ким Чен Ына
Фото: KCNA / AFP Американский баскетболист Деннис Родман сообщил журналистам имя девятимесячной дочки лидера КНДР Ким Чен Ына. После второго за этот год визита в Северную Корею он рассказал британской газете The Guardian, что девочку зовут Ким Чжу Э. По словам Родмана, во время отдыха в компании северокорейского лидера и его жены Ли Соль Чжу ему даже удалось подержать их дочь на руках. Родман добавил, что считает Ким Чен Ына не только прекрасным человеком, но и хорошим отцом. Баскетболист планирует еще раз посетить КНДР уже в декабре этого года. В беседе с изданием Родман также отметил, что в его ближайшие планы входит организация товарищеской встречи между баскетбольными сборными Северной Кореи и США. По его словам, за счет этого он надеется разрядить напряженность в отношениях между странами и их народами. Родман охарактеризовал Ким Чен Ына как страстного баскетбольного болельщика и отметил, что очень гордится своей дружбой с северокорейским лидером. В своем твиттере баскетболист также пообещал в понедельник, 9 сентября, выступить с неким сенсационным заявлением, суть которого он не уточнил. Предыдущий визит баскетболиста в КНДР пришелся на февраль 2013 года. После возвращения Родман рассказал журналистам о рождении у Ким Чен Ына дочери, официальной информации о которой на тот момент не было. Ее имя Родман тогда не сообщил. Источник: lenta.ru