В Китае будут сажать за вранье в интернете
Фото: Ng Han Guan / AP В Китае вступил в силу закон, предусматривающий уголовное наказание вплоть до лишения свободы за распространение в интернете слухов и сведений, не соответствующих действительности. Об этом 9 сентября сообщает Reuters. Новый закон позволяет привлекать граждан к ответственности за клевету в случае, если озвученная ими информация получает широкое распространение в Сети. Так, автора ложного сообщения, получившего более 500 репостов, можно будет приговорить к трем годам лишения свободы, пишет Agence France-Presse. Тюремные сроки предусмотрены также для авторов сообщений, собравших более пяти тысяч просмотров. Представители китайских властей объяснили появление нового закона реакцией общества на «безответственные слухи», которые распространяются в Сети. Как отметили чиновники, объекты таких сообщений часто переживают «духовные терзания». Борьба правительства КНР с распространением клеветы в интернете началась несколько месяцев назад, вскоре после прихода к власти президента Си Цзиньпина. В течение последних недель за распространение ложной информации в Сети были допрошены несколько сот человек, часть из которых были впоследствии помещены под стражу. Одним из самых громких дел стало задержание 27 человек в городе Ухань. В связи с их поимкой было объявлено, что городская полиция «пресекла деятельность преступной группы, распространявшей слухи в Сети». Источник: lenta.ru