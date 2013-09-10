Командование Специальных Операций США потратит полмиллиарда долларов на закупку парка легких высокомобильных боевых машин у корпорации General Dynamics. Командование Специальных Операций (SOCOM) официально объявило о заключении договора на $562.2 млн. с General Dynamics на поставку скоростных разведывательных автомобилей высокой проходимости GMV 1.1 (Ground Mobility Vehicles 1.1) в течение следующих семи лет.GMV 1.1, он же Flyer, был разработан General Dynamics, чтобы удовлетворить оперативную потребность в легкой аэромобильной машине, которую можно быстро реконфигурировать для выполнения различных миссий. Flyer имеет грузоподъемность 1400 кг и может перевозиться на борту конвертоплана V-22 Osprey или вертолета CH-47 Chinook. General Dynamics должен изготовить не менее 1300 боевых машин GMV 1.1 до 2020 года. По сообщениям представителей военных, стоимость одной машины не может превышать $350 000. Каждый Flyer будет в состоянии разогнаться от нуля до 100 км в час за считанные секунды и имеет максимальную скорость свыше 180 км в час.GMV 1.1 приводится в движение 1,9-литровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, сопряженным с шестиступенчатой трансмиссией. Расход топлива составляет 12,8 л на 100 км, при средней скорости передвижения в 75 километров в час.Различные системы крепления помогают разместить на машине специальное оборудование, а также оружие, бронирование, компоненты системы командования, управления, коммуникаций, вычислений, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также боеприпасы.