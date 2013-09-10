Питерский депутат предложила ввести в России «культурные» визы
Изображение: kino-teatr.ru Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова предложила упростить процедуру выдачи виз иностранным представителям творческих профессий. Как сообщает «Фонтанка.Ру», соответствующая федеральная инициатива может быть рассмотрена заксобранием текущей осенью. По словам Мельниковой, заслуженной артистки России, предложенные нововведения позволят деятелям искусства при въезде на гастроли в Россию избежать обременительных формальностей, которые им приходится проходить для получения трудовой визы. Предполагается, что новые «культурные» визы будут аналогичны гуманитарным, однако при этом позволят артистам получать гонорары за свои выступления. Инициатива Мельниковой уже одобрена комитетом заксобрания по культуре. Ранее с предложением об учреждении института виз для артистов к президенту Владимиру Путину обратилась группа представителей промоутерских компаний, концертных площадок и деятелей культуры. Авторы обращения объяснили, что в последнее время артистам не выдают гуманитарные визы, как это делалось раньше, на том основании, что цель поездки «культурные связи» не предполагает коммерческих выступлений. Визовая политика в отношении артистов изменилась после петербургского концерта Мадонны в 2012 году. Певица тогда выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества, и член заксобрания Валерий Милонов попросил МИД проверить ее визовый статус. В МИДе решили, что виза для «культурных связей» не позволяет устраивать коммерческие гастроли. Федеральная миграционная служба, впрочем, с этим не согласилась, однако Генпрокуратура все же запретила министерству культуры прежнюю визовую практику. Источник: lenta.ru