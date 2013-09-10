Фото eer.ru Фото eer.ru В понедельник в Лондоне прошел аукцион, одним из лотов которого был автомобиль Lotus Esprit 'Submarine Car', на котором совершал свои подвиги легендарный Джеймс Бонд. Автомобиль-амфибию, напомним, показали в фильме "Шпион, который любил меня". Машина ушла с молотка за 550 тысяч фунтов стерлингов (865 тысяч долларов). При этом организаторы торгов надеялись выручить за него от 650 до 950 тысяч фунтов. Эксперты отмечают, что на автомобиле агента 007 практически невозможно ездить по обычным дорогам, однако в качестве подводной лодки его вполне можно использовать. Источник: novopol.ru