Иллюстративное фото с сайта nowaday.biz Иллюстративное фото с сайта nowaday.biz В Актобе опрессовка внутриквартальных и магистральных теплосетей, которую планировали провести с 9 по 11 сентября, отменена из-за технических причин. Об этом корреспонденту «МГ» сообщили в пресс-службе АО «Трансэнерго», не уточнив, что именно помешало провести запланированные работы. Отметим, что в понедельник, 9 сентября, кратковременное отключение горячей воды в Актобе все же было. Теперь  специалисты АО «Трансэнерго» планируют приступить к проверке системы отопления на герметичность и выносливость 11 сентября и завершить работы до 13 сентября. Три дня по всему городу не будет горячей воды. Во избежание порывов в процессе проверки тепловики призывают горожан быть начеку, так как во время испытаний нагнетается вода с повышенным давлением по отношению к обычному. Гидравлические испытания АО «Трансэнерго» проводит ежегодно после завершения монтажных работ совместно с ТЭЦ. Монополист заверяет, что уже 13 числа горячая вода в квартирах горожан появится.    