Биллу и Мелинде Гейтс вручили премию за развитие медицины
Фото: Strdel / AFP Билл Гейтс и его жена Мелинда получили премию Ласкера, которую вручают за достижения в области медицины. Об этом 9 сентября сообщает Agence France-Presse. Билл и Мелинда Гейтс, как сказано в заявлении фонда, были награждены за «историческое преобразование наших взглядов на самые неотложные мировые проблемы, связанные со здоровьем, и улучшение жизни миллионов самых незащищенных жителей земли». Среди других лауреатов премии Ласкера в 2013 году оказались американский ученый Ричард Шеллер (Richard Scheller) и немецкий исследователь Томас Зюдхоф (Thomas Sudhof). Их наградили за открытия в области высвобождения нейтротрансмиттеров (веществ, с помощью которых происходит передача нервного импульса между нейронами). Также премию Ласкера получили группа исследователей, разработавшая новую модель кохлеарного имплантанта — «искусственного уха», которое возвращает слух людям с тяжелой степенью глухоты. Церемония награждения лауреатов премии Ласкера пройдет в Нью-Йорке 20 сентября. Денежное вознаграждение составляет 250 тысяч долларов для всех лауреатов. Премия Ласкера — это престижная награда в области медицинских наук, которая в США считается второй Нобелевской премией. Ее с 1946 года присуждает одноименный фонд, который основали бизнесмен и филантроп Альберт Ласкер и его жена Мария. Премия вручается в трех номинациях: Basic (за фундаментальные исследования в области медицины), Clinical (вручается лучшим практикующим врачам) и Public Service (за общественную деятельность в области медицины и здравоохранения). Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда являются создателями благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation, задачей которой является борьба с полиомиелитом и предоставление женщинам качественных контрацептивов. В 2012 году фонд выделил 3,4 миллиарда долларов на различные программы, в основном касающиеся здравоохранения. Кроме того, Билл Гейтс вместе с бизнесменом Уорреном Баффетом является инициатором кампании The Giving Pledge, в рамках которой присоединившиеся к программе миллиардеры обещают отдать на благотворительность как минимум половину своего состояния. Источник: lenta.ru