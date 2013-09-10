Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Добыча нефти на казахстанском месторождении Кашаган на шельфе Каспия должно было начаться вчера, 9 сентября. Об этом еще на прошлой неделе, заявлял председатель правления нацкомпании «КазМунайГаз» (КМГ) Сауат МЫНБАЕВ. Но этого не случилось. Вчера вечером агентство Dow Jones Newswires со ссылкой на главу отдела связей с общественностью Северо-Каспийской операционной компании NCOC Ханса ВЕНКА сообщила новую дату.  Добыча нефти может начаться во вторник, 10 сентября, сообщил Ханса ВЕНКА. Но и сегодня обещанного исторического события не произошло. И вот уже министр нефти и газа Казахстана Узакбай КАРАБАЛИН несколько часов назад в Астане сообщил, что «сроки перенесены, насколько - пока неизвестно, ждем со дня на день». Причину затягивания сроков добычи достоверно знают только в операционной компании NCOC, которая отвечает за все вопросы по добыче и разработке Кашагана. Но там пока хранят молчание, бесконечно проводя оперативные совещания. Кашаган - крупное нефтегазовое месторождение, расположенное на севере Каспийского моря. Геологические запасы оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 млрд баррелей, из них извлекаемые - около 10 млрд баррелей. В Кашагане есть также крупные запасы природного газа - более 1 триллиона кубометров. Начать добычу нефти на открытом в 2000 году месторождении планировалось еще в 2005 году. Общая сумма инвестиций в проект составила 10 млрд долларов. Однако многочисленные технические проблемы приводили к перенесению сроков и повысили стоимость проекта до более чем 40 млрд долларов.  