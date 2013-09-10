Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz 29 июня 2013 года департамент финансовой полиции по Западно-Казахстанской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела государственного экологического контроля Департамента экологии по ЗКО Бауыржана ХАЛЕНОВА. Ему вменяется неоднократное получение взяток за ускоренное подписание заключений рабочих комиссий о готовности объектов от представителей различных подрядных организаций, осуществляющих строительные работы. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении областного ДБЭКП (финпол). Как следует из сообщения, ХАЛЕНОВ подозревается в том, что 14 июня т.г. получил денежные средства в сумме 10 тысяч тенге от директора одного из ТОО за подписание и проставление печати в акте государственной приемочной комиссии и заключении рабочей комиссии о готовности нового жилого дома, расположенного в 4 микрорайоне г. Уральск. Также ему вменяется получение 26 июня текущего года 10 тысяч тенге  от директора одного из ТОО за подписание и проставление печати в документах по газоснабжению, электро- и водоснабжению, установке индивидуального септика и ограждения одноэтажного одноквартирного дома в с. Рубежинское  Зеленовского района. Кроме того, ХАЛЕНОВ Б.Т. подозревается в покушении на получение взятки в виде строительных материалов от гр.Ч. на общую сумму 84 тысяч тенге за непривлечение последнего к административной ответственности. Уголовные дела расследуются. Иная информация в интересах следствия не разглашается, говорится в сообщении.