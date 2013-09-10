Иллюстративное фото с сайта www.skyscrapercity.com Иллюстративное фото с сайта www.skyscrapercity.com Подрядная организация, возводившая школы и жилые дома, решила судиться с ГУ «Отдел строительства города Актобе», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Строительная организация с 2011 года выиграла несколько конкурсов государственных закупок на строительство двух школ и двух 9-этажных жилых домов в новом микрорайоне «Нур Актобе» (Актобе сити). Объекты были построены. Общая стоимость работ по ним составила свыше 2,2 млрд тенге. Согласно актам приемочной комиссии, указанные объекты были приняты в эксплуатацию и произведен полный расчет. Однако подрядчик обратился в суд, утверждая, что, строя школы и дома, понес убытки на более чем 11 млн тенге и просил о взыскании этой суммы с заказчика - городского отдела строительства. Представитель ГУ в суде иск не признал, сообщив, что отделом строительства были выполнены все обязательства по оплате выполненных работ, а в заключенные договора госзакупок и проектно-сметную документацию изменения о дополнительном выделении денег не вносились. В итоге специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области отказал в удовлетворении иска подрядчика к госучреждению.