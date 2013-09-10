Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz В ЗКО предотвращено нерациональное использование 16 млн бюджетных средств. Об этом сообщает корреспондента портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции по ЗКО. По данным ДБЭКП по ЗКО (финансовая полиция), с начала года аналитиками информационно-аналитического отдела, которые аналитическим путем на ранних стадиях выявляют преступления и предупреждают их совершение, предотвращено нерациональное использование порядка 15,8 млн бюджетных средств. Например, в 1 квартале 2013 года несколько государственных учреждений завысили стоимость приобретаемых горюче-смазочных материалов (бензина марок Аи-80 и Аи-92). Их стоимость значительно превышала предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов,  утвержденных приказом Агентства по регулированию естественных монополий РК. Так, ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» завысила стоимость на 6,8 млн тенге, ГУ «Уральская противочумная станция» - на 3,9 млн тенге, ГУ «Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Западно-Казахстанской области» - на 2,4 млн тенге. Финполом в адрес данных госучреждений направлены письма о пересмотре планируемых цен по госзакупкам. В результате цены приведены в соответствие с рыночными.