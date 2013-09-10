Иллюстративное фото с сайта yachtclub-mrp.ru Иллюстративное фото с сайта yachtclub-mrp.ru Большинство предпринимателей, как в областном центре, так и в сельских округах, открывают магазины, сообщил руководитель городского отдела предпринимательства Кадыргали ТУРГАНОВ. В этом году в Атырау были открыты 23 новых магазина, чуть больше - 29 - в сельских округах. Также открыты  центры технического обслуживания и офисы. Их в городе появилось по 11 точек. Предприниматели  оказывают услуги населению и по другим направлениям: открыты пять станций по ремонту автомобилей и столько же аптек, четыре парикмахерских и учебных корпуса, три стоматологических кабинета, столько же административных зданий, автомоек и саун. Появились в городе две гостиницы, такое же количество бизнес-центров, супермаркетов, АЗС и кафе. Помимо этого был открыт ресторан, бильярдная, вулканизация, салон красоты, магазин оптики, столярный цех, цех по пошиву одежды и автостоянка.  