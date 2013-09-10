- Дело было прекращено за примирением сторон, рассказал «МГ» начальник УВД г.Уральска Манарбек ГАБДУЛЛИН. Напомним, трагедия произошла в понедельник примерно в 13 часов 8 июля на территории базы ТОО «Альтаир». - На рабочего упала стрела башенного крана КБ-309 ХЛ, - рассказал тогда Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Кран грузил блоки на прицеп «КАМАЗа», рабочий в это время находился на прицепе. Погибший Игорь БАРДЮЖА работал стропальщиком. Ему было 34 года. По словам директора ТОО «Альтаир» Сергея ПОТИЧЕНКО, погибший работал на предприятии всего три месяца, но был опытным работником.