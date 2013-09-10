Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz В Атырауской области создана антитеррористическая комиссия, которую возглавил глава региона Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, сообщили в областном акимате. Комиссия была создана согласно Указу Президента РК от 24 июня 2013 года «Об утверждении Типового положения об антитеррористических комиссиях». Основная задачей комиссии будет разработка мер по профилактике терроризма, устранение причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечение защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении и т.д. Кроме этого, созданная комиссия будет планировать и проводить различные профилактические мероприятия, мониторинги, прогнозировать политические и религиозные процессы, происходящие в регионе. В составе комиссии 28 человек. В основном это руководители областных управлений по вопросам молодежной политики, по делам религий, внутренней политики и др. Также включены представители правоохранительных органов и силовых структур. Координацию деятельности областных комиссий будет осуществлять республиканский антитеррористический центр.