Представители кошачьих прибудут как раз ко Дню города из Самары. Выставка кошек - это и чемпионат, и конкурс красоты одновременно. Для хозяев мохнатых питомцев это целое событие. Котов и кошек готовят по полной программе от специальной вакцинации до представительского внешнего вида. Любоваться пушистыми питомцами жители города смогут целых два дня - 14-15 сентября с 9 утра до 6 вечера без перерыва на обед в драматическом театре имени Островского. Там соберутся десятки кошек и котов различных пород. - Выставки кошек проводятся у нас уже довольно давно, более 5 лет, - говорит. - Цена билета для взрослых - 600 тенге, для детей - 300.