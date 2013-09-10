Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Накануне в Актобе задержали мошенницу, которая обирала жителей региона, обещая содействие в трудоустройстве. За получение престижной работы доверчивые жертвы отдавали не одну сотню тысяч тенге, а оставались ни с чем. Как рассказали корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в пресс-службе ДВД Актюбинской области, на сегодня правоохранительным органам известно о двух потерпевших, которые стали жертвами мошенницы. Жительницы Актобе, поверив в обещания о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу, отдали в общей сложности более 600 тысяч тенге. Мошенницей оказалась 45-летняя актюбинка, в отношении которой избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении», сообщили в пресс-службе.