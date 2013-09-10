Иллюстративное фото с сайта www.ipnews.in.ua Иллюстративное фото с сайта www.ipnews.in.ua Кража произошла в одном из магазинов по продаже организационной техники и электроники в райцентре Мугалжарского района. Злоумышленник проник в магазин ночью, разбив оконное стекло, и унес оргтехнику на 2 миллиона тенге.  По данному факту местные следователи возбудили уголовное дело по ст. 175 УК РК «Кража». В ходе проведения следственных мероприятий полицейскими был задержан 19-летний местный житель. При нем оперативники обнаружили обрез незарегистрированного двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и металлический кастет. Чуть позже была изъята похищенная им оргтехника.  Молодой человек водворен в изолятор временного содержания. - По огнестрельному оружию, обнаруженному у подозреваемого, назначена баллистическая экспертиза. В ходе следствия будет возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 251 УК РК «Незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия», - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.