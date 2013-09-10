фото с сайта www.goodfon.ru фото с сайта www.goodfon.ru Также для уральцев на стадионе имени Петра АТОЯНА споют казахстанский певец Ибрагим ЕСКЕНДИР и группа "RinGo". Об этом сообщил пресс-секретарь акима города Ибрагим ЖУСУПКАЛИЕВ. Как ранее сообщалось, начало концерта в 19:00 14 сентября. Вход на стадион только по пригласительным билетам, но их можно взять в кассе бесплатно. Одному человеку выдается только один билет. Билеты начнут раздавать 11 сентября с 2 часов дня. Также напомним, что в день города все крупные ТЦ и ТРК будут давать скидки до 70 процентов и работать до глубокой ночи. Но 14 сентября праздник начнется с массового велопробега в 8 утра. Участвовать в нем на сегодняшний день изъявили желание около 300 человек, среди них аким области Нурлан НОГАЕВ и аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. Велосипедисты соберутся возле здания УДП. Также как передала пресс-служба городского акимата, к главному празднику Уральска будут открыты 10 спортивных и 10 детских площадок. С 11.30 до 14.00 на улице им. Д.Нурпеисовой состоится сразу несколько выставок: местных товаропроизводителей «Сапалы оним-2013», декоративно-прикладного искусства и товаров народного потребления, а также пройдет «Фестиваль цветов». Праздник завершится запуском небесных фонариков в новостройке и фейерверком на стадионе Атояна. Организаторы обещают, что он будет грандиозным. В день города перекроют улицы Автолюбители должны учесть, что в связи с празднованием Дня города 14 сентября с 8 до 10.30 утра будут перекрыты улицы, где пройдут основные мероприятия: пр. Достык-Дружба, ул. Курмангазы, а также пр. Евразия на время проведения велопробега. Колонна велосипедистов стартует от перекрестка улицы С. Датова- ул.Гагарина, далее поедут по ул. Гагарина до пр. Евразии, с проспекта Евразия выедут на Мухита, далее проедут по Ихсанова и выйдут на проспект Достык, где финишируют напротив областного акимата. Вечером с 18 до 23 часов будут закрыты улица Чагано-Набережная от ул Алмазова до ул. Сарайшык.