Иллюстративное фото с сайта rus.azattyk.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyk.org Мосгорсуд во вторник приговорил к 10 годам заключения Илью ПЬЯНЗИНА, признав его виновным в подготовке покушения на Владимира ПУТИНА, занимавшего в то время пост премьер-министра, передает: ИА "Новости-Казахстан". Отбывать наказание, согласно приговору, ПЬЯНЗИНУ предстоит в колонии строгого режима. В феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. По версии следствия, экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама ОСМАЕВА, Руслана МАДАЕВА и уроженца Казахстана (ЗКО) Ильи ПЬЯНЗИНА), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе-феврале прошлого года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. МАДАЕВ тогда погиб, а задержанный первым ПЬЯНЗИН рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушения на ПУТИНА и главу Чечни Рамзана КАДЫРОВА. По словам подозреваемого, покушение на ПУТИНА в Москве должно было состояться сразу после выборов президента России в марте 2012 года. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль на пути следования кортежа ПУТИНА. Впоследствии ПЬЯНЗИН по запросу генпрокуратуры РФ был выдан российской стороне.