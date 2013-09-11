Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Эту информацию подтвердили в ДВД Атырауской области. В связи со следственными мероприятиями полиция не раскрывает подробностей уголовного дела. Известно, что происшествие произошло в начале сентября. 25-летний житель Атырау пытался похитить мальчика 2005 года рождения. Практически в центре города водитель «Фольксваген – Пассат» пытался забрать мальчика силой, но ему этого не удалось. На сегодня подозреваемый находится в изоляторе временного содержания УВД города Атырау.  Возбуждено уголовное дело по статье 125  УК РК – «Похищение человека»». Стоит напомнить, что это не первый случай в Атырау с попыткой похищения детей.  16 июня этого года в девять часов вечера прохожий взял за руку игравшую возле дома 5-летнюю девочку и повёл её с собой. Соседи, увидевшие это, тут же позвонили в полицию. Мужчина был задержан. Им оказался 26-летний гражданин Украины, временно проживающий в Атырау. Тогда он объяснил, что был сильно пьян и не помнит, как с ним оказалась эта девочка. В отношении него было заведено уголовное дело по статье - «Похищение человека». В августе прошлого года на 7 лет был осужден житель поселка Курсай. Угрожая ножом, он похитил 15-летнего соседского парня. Угрожая убийством, посадил его в такси и привёз в соседний посёлок Кок-арна, в дом своих родственников. Похититель объяснил мальчику, что собирается получить от его родителей 2 тысячи долларов выкупа. Когда похититель заснул, парнишке удалось убежать. В тот же день полиция задержала похитителя.  