фото с сайта spbmy.ru фото с сайта spbmy.ru В Казахстане доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, во 2-м квартале 2013 года составила 3,2% (541,7 тысячи человек), что на 0,9 процентных пункта ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по статистике. В сельской местности доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, превысила долю населения, имеющего низкие доходы в городской местности, в 4,2 раза и составила 5,5% (421,8 тысяч человек). Наибольшая доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, во 2-м квартале 2013 года приходится на Южно-Казахстанскую (6,2%), Акмолинскую (4,7%), Жамбылскую (4,5%) области, наименьшая отмечается в городах Астана (0,4%), Алматы (0,8%) и Карагандинской области (1,8%).