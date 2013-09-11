фото с сайта biznestoday.ru фото с сайта biznestoday.ru Около 2 млрд долларов направит Минсельхоз на оздоровление субъектов бизнеса агропромышленного комплекса в рамках проекта «Агробизнес 2020», сообщает Today.kz, со ссылкой на primeminister.kz. «Мы объявляем начало программы оздоровления. Сейчас те средства, которые привлекло «КазАгро» составляют 2 млрд долларов, при этом 1 млрд долларов взят в этом году, в следующем году будет выделен еще 1 млрд долларов. Итого 2 млрд долларов будут вовлечены в оздоровление АПК», - сообщил вице-министр сельского хозяйства Марат Толибаев. Как пояснил вице-министр, принять участие в программе финансового оздоровления смогут те сельхозпредприятия, которые сейчас имеют «дорогие и короткие» кредиты в БВУ. «То есть выше 7% годовых и короткие кредиты - это меньше 5 лет. Мы считаем, что эти кредиты очень тяжелые для аграриев, поэтому они могут обратиться в БВУ с просьбой войти в нашу программу оздоровления», - добавил он. По словам Толибаева, финансы распределяет «КазАгро» в банки, а банки уже на эти деньги рефинансируют те кредиты, которые у них сейчас есть на балансе. Кроме того, он обратил внимание, что «эта программа разовая и заявки принимаются только до середины 2014 года. Эту информацию мы распространили в банках и на нашем сайте. Год это достаточный срок, чтобы собрать документы на оздоровление». Согласно информации Минсельхоза, к процедуре допускаются сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, имеющие займы по состоянию на 1 января 2013 года со ставкой вознаграждения больше 7% годовых. При финансовом оздоровлении срок займа может быть увеличен до 9 лет и ставка вознаграждения снижена до 7% годовых. Для участия в финансовом оздоровлении желающим необходимо обратиться в банки второго уровня и иные кредитные организации, перед которыми у них имеются обязательства.