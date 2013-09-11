фото с сайта publicdomainpictures.net фото с сайта publicdomainpictures.net В январе-июле 2013 года число прибывших в Казахстан составило 173 690 человек, выбывших - 174 362 человек. Из них число иммигрантов составило 12 230 человек, эмигрантов – 12 902, что по сравнению с аналогичным периодом 2012 года ниже на 32% (17 974 человек) и на 18,1% (15 751 человек) соответственно, сообщает Today.kz со ссылкой на Агентство РК по статистике. Из стран СНГ число иммигрантов и эмигрантов в эти страны составило 10 100 (15 063) и 12 076 (14 952) человек. Из общего числа эмигрантов в январе-июле 2013 года доля русских составила 70,9% (73,8%), украинцев – 8% (7,6%), немцев 6,4% (5,5%), а среди иммигрантов доля казахов составила 62,3% (69%), кыргызов – 4% (1,8%), узбеков - 2,5% (2,6%), азербайджанцев – 2,2% (2,2%). Наибольшая доля прибывших иммигрантов приходится на Мангистаускую – 2 114 (или 17,3% от всех иммигрантов), а эмигрантов на Карагандинскую область – 1 943 (или 15,1% от всех эмигрантов). Меньше всего иммигрантов приходится на Алматинскую область – 1 476 (12,1%) человек, а из числа эмигрантов на Северо-Казахстанскую область – 1 338 (10,4%) человек. По межрегиональным перемещениям в основном сложилось отрицательное сальдо миграции, за исключением Астаны – 6 130 (11 743) и Алматы – 2 542 (3 571), а также Алматинской – 3 211 (3 370) и Мангистауской областей – 1 044 (1 777) человека. Наибольшее по величине отрицательное сальдо межрегиональной миграции сложилось в следующих областях: Южно-Казахстанской – 4 569 (– 5 344), Жамбылской – 2 613 (– 4 121), Восточно-Казахстанской – 2 468 (– 2 617), Карагандинской – 1 107 (– 1 289) и Северо-Казахстанких областях – 983 (–1 749) человека.