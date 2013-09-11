фото с сайта vsluh.ru фото с сайта vsluh.ru Cтратегия "Казахстан-2050", являющаяся одним из главных стратегических документов Казахстана, станет доступна в режиме онлайн, сообщает 24 kz. По словам Зарины Абеновой, заместителя председателя "Казконтент", сотрудники которого и разрабатывали сайт, новый информационный портал ежедневно будет знакомить читателя с более чем 40 аналитическими и новостными материалами в текстовом, графическом и мультимедийном формате на трех языках - казахском, русском и английском. Также есть версия и для слабовидящих. Портал интегрирован с популярными социальными сетями. Вся информация на сайте размещена по рубрикам, регионам, тегам и разбита на 10 функциональных зон. Для дискуссий имеется площадка с участием известных экспертов. "Стратегия "Казахстан -2050" кажется нам далекой. На самом деле, будущее делается сегодня. Благодаря этому порталу молодежь будет знать через 10 лет, какая специальность будет востребована. Через 20 лет - какая отрасль будет больше всего развиваться. Это позволит выбрать специальность", - сообщил вице-министр образования и науки РК Мурат Абенов. Источник: today.kz