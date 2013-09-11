фото с сайта rus.azattyq.org фото с сайта rus.azattyq.org По мнению активистов Союза мусульман Казахстана, излишнее рвение в пропаганде казахского языка вредно для общества, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу СМК. В Союзе мусульман отдают должное общественным деятелям, стремящимся привить любовь к родному языку в стране, однако, по мнению активистов объединения, нередки случаи откровенных спекуляций, когда под прикрытием заботы о родном языке преследуются совершенно иные цели. Чтобы возродить казахский язык в стране, привить к нему любовь и уважение всех казахстанцев, вызвать стремление познать все традиции и любовь к культуре, прежде всего необходимо на личном примере показывать высокие образцы внутренней культуры, интеллекта, образования; демонстрировать окружающим великолепные манеры и утонченный этикет, считают в СМК. Пока же, по мнению представителей СМК, можно наблюдать неприглядную картину: грубость, враждебность и нетерпимость по отношению к людям, искренне любящим эту страну и внесшим огромный вклад в ее развитие. В качестве примера в СМК приводят недавний инцидент с главным редактором казахстанского журнала "Жулдыздар отбасы" Жарылкапом Калыбаем и авиакомпанией "Скат". Члены Союза мусульман уважают призывы редактора к уважению казахского языка, но, по их мнению, экстремальные способы, используемые им, оказывают поистине медвежью услугу.