Обама выступил с обращением к американцам по сирийскому вопросу
Сирийский конфликт стал основной темой телевизионного обращения президента США Барака Обамы к американцам, вышедшего вечером 10 сентября. Об этом сообщает Associated Press. В своей речи Обама подчеркнул, что предпочитает дипломатическое разрешение сирийского конфликта военному вмешательству, однако по-прежнему рассматривает возможность военного удара по Сирии. Апеллируя к тому, что использование Сирией химического оружия, которое Белый дом не ставит под сомнение, противоречит идеалам США и является угрозой для их национальной безопасности, президент в то же время повторил, что возможная военная операция может быть только краткосрочной и в ней не будут использоваться наземные войска. О том, что Обама выступит с обращением по сирийскому вопросу непосредственно к гражданам страны, стало известно на прошлой неделе. Предполагалось, что таким образом президент попытается повлиять на решение Конгресса, начавшего рассмотрение резолюции о возможности проведения военной операции в Сирии. При этом выступления отдельных конгрессменов, а также результаты социологических исследований показали, что предложенное президентом военное вмешательство в сирийский конфликт не пользуется заведомой поддержкой среди населения. За несколько часов до выступления по телевидению Обама попросил Конгресс отложить голосование по резолюции в связи с предложением России по решению конфликта дипломатическим путем, которое американские власти изначально восприняли неоднозначно. Инициативу российского МИД по введению международного контроля над сирийским химическим оружием ранее встретило поддержку и со стороны официального Дамаска. На этом фоне для переговоров с российскими дипломатами в Женеву направится госсекретарь США Джон Керри. В свою очередь, МИД Франции подготовил проект резолюции Совбеза ООН, конкретизирующей требования к Сирии при попытке решить конфликт дипломатическим путем. Как сообщает Reuters, Париж предложил потребовать от Дамаска полного раскрытия информации о программе по химическому вооружению в течение пятнадцати дней и немедленно допустить международных инспекторов на связанные с нею объекты под угрозой карательных мер, начиная от международных санкций и вплоть до военной интервенции.