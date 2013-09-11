Латвийский министр затосковал по «немецкому сапогу на латвийской земле»
Фото: Gerard Carles / AFP Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что его страна готова гостеприимно принимать немецких солдат с 1940 года. Такое заявление, как передает TVnet.lv, он сделал на международной конференции в Риге. Точная фраза, по данным источника, звучала так: «We are welcoming German boots on the ground here in Latvia ever since 1940» («Мы с 1940 года рады немецкому сапогу на латвийской земле»). Конференция, на которой выступал Пабрикс, по информации Mixnews, проводится ежегодно, она посвящена вопросам безопасности и внешней политики. В нынешнем мероприятии участвовали несколько сотен политиков и экспертов из 30 стран. Слова министра обороны вызвали резонанс как среди участников конференции, так и в социальных сетях. Позднее чиновник заявил, что его слова были неверно истолкованы. Выступление на конференции касалось предстоящих военных учений в Латвии, в которых, как выяснилось, не будут участвовать немецкие военнослужащие (Пабрикс, следуя TVnet.lv, высказался за участие немецкой стороны). По поводу же 1940 года министр сделал следующее пояснение: «Оккупация Латвии Советским Союзом не произошла бы, если бы нашей стране помогли союзники». Латвия была присоединена к Советскому Союзу летом 1940 года (этому предшествовали ввод на территорию республики частей Красной армии и приход к власти прокоммунистических сил, которые поддержали включение в состав СССР). Год спустя, после начала Великой Отечественной войны, республика была оккупирована вермахтом. Часть населения при этом воевала против гитлеровцев (например, партизаны), другие приняли их сторону (пополнив ряды Латышского легиона SS). Республика была освобождена советскими войсками к маю 1945 года. Позднее, после распада СССР, советский период истории в Латвии стали расценивать как «оккупационный». Источник: lenta.ru