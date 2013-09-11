Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Румынский парламент проголосовал за усыпление тех бродячих собак, для которых в течение двух недель после помещения в приют не найдется новых хозяев. Об этом сообщает Agence France-Presse. Законопроект предусматривает, что мэрии городов могут отсрочивать усыпление, пишет Romania Insider. Решение было принято подавляющим числом голосов — 266 против 23. Теперь законопроект должен подписать президент страны Траян Бэсеску, который уже высказывался за истребление бездомных собак. Ранее мэр Бухареста пообещал, что проведет городской референдум по вопросу об уничтожении бездомных собак. Голосование было назначено на 6 октября. Мэр высказывал аналогичное принятому парламентом предложение. Очередная дискуссия о необходимости бороться с бродячими животными разгорелась в Румынии после того, как стая собак загрызла в парке в Бухаресте четырехлетнего мальчика. В городе прошли демонстрации, участники которых требовали решить проблему, которая в Румынии стоит достаточно остро. В одном только Бухаресте живет около 65 тысяч бездомных собак. За январь — апрель 2013 года они покусали 1100 человек. В ноябре 2011 года парламент Румынии уже принимал аналогичный законопроект об усыплении бездомных собак, однако спустя два месяца суд признал его неконституционным. По действующему закону, городские власти должны отлавливать собак и помещать их в приюты. Там они должны содержаться по 14 дней. Предполагалось, что за этот срок собакам подыщут хозяев. Однако на практике животных никто не забирал, поэтому приюты оказались переполнены. Массовая принудительная кастрация и стерилизация собак, которую проводили власти в течение года, особого эффекта не оказала. Источник: lenta.ru