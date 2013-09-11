Президенту ЦАР подсунули на инаугурацию поддельные украшения
Фото: AFP В Центральноафриканской Республике арестовали хранителя государственной казны Жюда-Алекса Кетте (Judes-Alex Kette) из-за скандала, связанного с использованием поддельных украшений в ходе президентской инаугурации. Об этом сообщает Agence France-Presse. По данным агентства, Кетте обвиняется в том, что он присвоил сумму, эквивалентную 1,2 миллиона долларов, при закупке украшений для инаугурации, пишет Jeune Afrique. При помощи ювелира из Сенегала, бизнесмена из ЦАР и еще одного чиновника он сделал и предоставил для церемонии поддельные драгоценности. В частности, в ходе инаугурации были использованы значительно более дешевые, чем было заявлено, торжественная лента и большой крест. Сразу после ареста Кетте был уволен. Инаугурация нового президента Мишеля Джотодия состоялась 18 августа. На подмену украшений, по словам источника, близкого к правительству, обратил внимание президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Кетте занимал пост казначея с 2012 года и был назначен на этот пост предыдущим президентом, Франсуа Бозизе. Его карьере не помешало то, что годом ранее его арестовывали по делу о хищении средств из городской транспортной компании Sonatu. О развитии этого дела ничего не сообщается. Новый президент ЦАР Мишель Джотодия пришел к власти в стране в марте 2013 года в результате государственного переворота. Предыдущий глава государства Франсуа Бозизе бежал из столицы Банги за границу. До того, как провозгласить себя президентом, Джотодия руководил повстанческим движением «Селека». Источник: lenta.ru