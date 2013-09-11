Сеул и Пхеньян назначили дату открытия Кэсона
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Власти Северной и Южной Кореи 10 сентября договорились возобновить работу промышленного комплекса в Кэсоне, который оставался закрытым в течение последних пяти месяцев. Как сообщает Agence France-Presse, комплекс должен начать работу с понедельника, 16 сентября. По условиям договора, КНДР должна предоставить Южной Корее гарантии, что работа совместной индустриальной зоны не будет снова остановлена. Для этого Сеул потребовал, в частности, открыть Кэсон для иностранных инвесторов. Сторонам удалось прийти к соглашению в ходе второго раунда переговоров, начавшихся 10 сентября и продолжавшихся до утра 11 сентября. Начать переговоры о возобновлении работы промышленного комплекса Пхеньян предложил в начале мая, через месяц после ее приостановки в середине мая. Решение о закрытии Кэсона власти КНДР приняли на фоне обострения отношений между двумя странами после запуска Северной Кореей баллистической ракеты и проведения ядерных испытаний в конце 2012 — начале 2013 года. Закрытие комплекса стало первым с момента его создания в 2004 году. В результате была остановлена деятельность нескольких сотен южнокорейских предприятий, расположенных в Кэсоне, на которой работали более 55 тысяч граждан КНДР. Кэсон, находящийся в десяти километрах от демаркационной линии, в условиях международных санкций, наложенных на КНДР, был основным источников валюты в Северной Корее, а также символом сотрудничества между странами и индикатором стабильности на Корейском полуострове. Источник: lenta.ru