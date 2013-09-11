По сравнению с июлем 2012 года объем безнала на одно предприятие сократился на 442 тысячи до 3,6 миллионов тенге Среднемесячный оборот на один Pos-терминал сократился на 53 тысячи до 1,68 миллионов тенге. Рэнкинг-основа: Оборот безналичных платежей по платежным карточкам. Регионы Казахстана. Июль 2013 Oborot.gif Сокращение месячных безналичных оборотов в торговых предприятиях произошло в 12 регионах Казахстана, по Pos-терминалам в 10 регионах. Obreg.gif На данном этапе платежная инфраструктура развивается быстрее рынка безналичных платежей по карточкам. Так безналичный оборот за год увеличился на 28% до 65,8 миллиардов тенге, количество Pos-терминалов на 32% до 39,2 тысяч единиц, количество торговых предприятий, принимающих карточки, увеличилось на 43,5% до 18 тысяч. Infr.gif Источник: ranking.kz