По вкладам физлиц двадцать три банка из 38 увеличили объемы. Розничный портфель казахстанских банков прибавил почти 59 миллиардов тенге. В итоге общая сумма вкладов физлиц на банковских счетах достигла отметки в 3,7 триллионов тенге.Больше всего денег населения в июле удалось привлечь Kaspi – 10 миллиардов тенге. Далее с небольшим отставанием идут Цеснабанк и Сбербанк – 9,6 и 9,5 миллиардов тенге, соответственно. Также в пятерке Народный банк – 6,8 миллиардов тенге и БЦК – 6,2 миллиарда тенге. Самый крупный отток по розничным вкладам зафиксировали Альянс банк – 4,2 миллиарда тенге и Евразийский банк – 1,8 миллиардов тенге.