Как ранее сообщалось, в День города в Уральске будут перекрывать улицы. Сегодня пресс-служба ДВД ЗКО распространила схему пути велопробега и схему проезда во время гала-концерта на стадионе имени П.Атояна.

14 сентября в день празднования Дня города в Уральске с 8.00 до 10.30 часов будут перекрыты сразу несколько улиц.

- Колонна велосипедистов стартует от здания дорожной полиции, затем проедет по улице Гагарина и по проспекту Евразия, затем повернет на улицу Мухита, продолжит движение по улице Ихсанова и повернет на проспект Достык-Дружба, - объяснил инспектор УДП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ. - Финиширует колонна около здания областного акимата. Сотрудник полиции сообщил, что в тот же день вечером на время проведения мероприятия в «Парке культуры и отдыха» будет перекрыта улица Чагано-Набережная (от улицы Алмазова до улицы Сарайшык).velo 2. Схема проезда автотранспорта во время концерта на стадионе имени П.Атояна. den gor