Иллюстративное фото с сайта www.m-astana.kz Иллюстративное фото с сайта www.m-astana.kz Об этом корреспонденту «Мунайлы Астана»  сообщила руководитель пресс-службы областного департамента внутренних дел Гульназира МУХТАРОВА.  ЧП произошло в Жылыойском районе. Перед скачками умышленно ранили чистокровного арабского скакуна. В Жылыойское РОВД обратился житель села Тургызба – владелец чистокровного арабского скакуна по кличке «Певун» (стоимостью 12 тыс. долларов). По словам заявителя, он готовил своего скакуна к скачкам. В минувший понедельник днем он обнаружил, что кто-то коню острым предметом повредил ногу. По данному факту установлен и задержан 26-летний односельчанин, подозреваемый в хулиганском поступке. На сегодня он отпущен по подписке, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. В полиции не исключают, что, возможно, помимо хулиганства, в отношении подозреваемого могут возбудить уголовное дело по факту жестокого отношения с  животными.