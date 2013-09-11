В Уральске ветеранам Афганистана пообещали установить мемориал

Сегодня, 11 сентября, на площади Победы прошел День памяти погибших в Афганистане, а также 14-ая годовщина открытия памятника погибшим ребятам и презентация книги "О павших в Афганистане". На площади Победы перед началом мероприятия играл духовой оркестр. Почтить память пришли ветераны войны Афганистана и Великой Отечественной войны, родственники и друзья погибших. В честь Дня памяти воинов-интернационалистов наградили медалями. После торжественной части было возложение цветов к памятнику погибших воинов-афганцев и к Вечному огню под 3-залповый салют. - 14 лет назад был сооружен монумент и выпущена книга, - говорит ветеран афганской войны Анатолий БОРОВСКИЙ. - Поэтому в этот день мы поминаем наших погибших, их 27 человек. Сейчас выделена земля на постройку нового монумента, более достойного и солидного. Уже разработан макет, мы знаем, как он будет выглядеть. Но, к сожалению, пока нет финансирования. Нам обещали поставить его к следующей дате - к 25-ой годовщине вывода войск из Афганистана, которая будет 15 февраля 2014 года. Также была оказана материальная помощь в размере 10 000 тенге от ОО "Западно-Казахстанское областное общество инвалидов и ветеранов войны Афганистана".