Иллюстративное фото с сайта ovs.skav.sudrf.ru Иллюстративное фото с сайта ovs.skav.sudrf.ru Департамент финансовой полиции по Актюбинской области возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста аппарата акима Бадамшинского сельского округа Каргалинского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сотрудник акимата в августе 2013 года  получил часть взятки в сумме 25 тысяч тенге за оказание услуги по выдаче земельного участка для строительства производственной базы в селе Бадамша. Оставшуюся сумму - 15 тыс. тенге - не смог получить по независящим от него обстоятельствам, говорится в сообщении Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК. Уголовное дело возбуждено по  ст.24 части 3 и ст.311 части 1 УК РК - «Покушение на получение взятки», уточняется в сообщении.