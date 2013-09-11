Иллюстративное фото с сайта oane.ws Иллюстративное фото с сайта oane.ws По данным городского отдела здравоохранения, в Атырау увеличились случаи смертей больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Статистика подтверждает этот факт. В 2013 году было зарегистрировано 209 случаев со смертельным исходом. В этом - уже 223 случая. Рост очевиден. Между тем медики пытаются путем скринингового обследования выявить, какие болезни в первую очередь волнуют горожан.  За последние два года по региону  в рамках скрининговой программы осмотрено более полумиллиона взрослых и более 340 тысяч детей. По их результатам, из 163 тысячи человек, осмотренных на наличие сахарного диабета, положительный диагноз получили более 300 человек. С заболеваниями системы кровообращения выявлено более пяти тысяч, наличие глаукомы выявлено у 209 человек.    