В Атырау открылась Назарбаев Интеллектуальная школа

Сегодня в Атырау открылась Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" В церемонии открытия нового общеобразовательного объекта принял участие исполняющий обязанности акима области Гумар ДЮЙСЕМБАЕВ и председатель Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш ШАМШИДИНОВА. В НИШ будут трудиться 12 зарубежных учителей из США, Великобритании, ЮАР, Румынии, Ирландии, а также лучшие педагоги атырауского региона. В конкурсном отборе учащихся для обучения в 7,8,9,10 классах Интеллектуальной школы было принято 2978 заявлений. Образовательный объект рассчитан на 720 мест и расположился в новом микрорайоне «Нурсая». Школа подключена ко всем городским коммуникационным сетям и имеет свою собственную котельную. Генеральным подрядчиком строительства является ТОО «МодернСтрой-Атырау». На 6 гектарах земли вместилось непосредственно здание школы, несколько спортивных площадок для занятия большим теннисом, баскетболом и волейболом, беговая дорожка. Все площадки имеют гетерогенное покрытие для безопасности школьников при занятии спортом. Футбольное поле покрыто искусственным газоном. В зимнее время года одна из площадок будет использоваться как каток. К слову, теперь в Казахстане действуют 15 Назарбаев Интеллектуальных школ в 13 регионах страны: Астана (2 школы), Талдыкорган, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск, Уральск, Актобе, Караганда, Шымкент (2 школы), Тараз, Павлодар, Кызылорда и Атырау. Ведется строительство школ в городах Алматы (2 школы), Петропавловск, Костанай и Актау. Все Интеллектуальные школы планируется сдать к 2015 году. Фото автора