Фото с сайта www.cbs-atyrau.kz Фото с сайта www.cbs-atyrau.kz Консорциум СРПСК добыл первые баррели нефти на месторождении Кашаган на Северном Каспии, сообщили пресс-служба компании. Компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» («НКОК») от имени Консорциума в рамках СРП по Северному Каспию объявила сегодня о том, что на месторождении Кашаган расконсервирована первая скважина и добыты первоначальные объемы нефти. 30 июня президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ посетил объекты проекта Кашаган по случаю празднования завершения строительства сооружений, необходимых на начальном этапе добычи. Этот день ознаменовался как начало окончательной подготовки к запуску объектов на проекте. Месторождение Кашаган представляет собой крупнейшую нефтяную залежь на Северном Каспии с геологическими запасами, которые составляют приблизительно 35 миллиардов баррелей. Последующие проекты освоения приведут к значительному увеличению объемов добычи и выведут Кашаган на уровень важнейших участников мирового рынка энергоресурсов.