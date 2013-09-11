В Уральске обрушился ветхий дом

Стена дома № 22 по улице Некрасова обрушилась 10 сентября в 7 утра. В это время в доме находились люди. Жертв и пострадавших нет. - Мы в 2010 году писали заявление на имя акима, что наш дом находится в аварийном состоянии, отходит стена, течет крыша, - говорит житель дома Владимир ХУРТИН. - Постоянно приезжали нам разные комиссии, в том числе и МЧС. У нас есть документ, заключение о том, что наш дом изношен на 70%. Тогда в 2010 году нам пришел ответ, что меры будут приняты, согласно законодательству, и что нас переселят в порядке очередности, я в очереди 165-ый. В доме проживают 5-6 семей с детьми. Сейчас все они остались в полуразрушенном доме, так как ехать им некуда. - Сюда постоянно приезжают люди из ДЧС, но ничего не делают, говорят, чтобы люди выселялись, - говорит сосед по дому Жакиолла КАЖЕГУЛОВ,- а куда люди поедут? К родственникам? Стена в этом доме начала отходить уже давно, и вот до чего довели!