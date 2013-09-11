Иллюстративное фото с сайта omvesti.ru Иллюстративное фото с сайта omvesti.ru По данным ДВД области, мероприятия, направленные на защиту прав детей, проводились в области со 2 по 9 сентября. В акции приняли участие 279 сотрудников полиции, 14 сотрудников прокуратуры области и 13 представителей налогового комитета. - В рамках данной акции проводились рейдовые мероприятия, которые были направлены на выявление продажи табачных изделий несовершеннолетним, алкогольных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста, и продажа алкоголя после 23.00, - отметили в ДВД. Так, за этот период выявлено 57 административных правонарушений, из них 21 - по продаже табачных изделий несовершеннолетним, 36 - реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года, 20 из которых - несовершеннолетним. Также выявлено 11 фактов реализации алкогольной продукции в ночное время - с 23.00 до 08.00. Как сообщили в полиции, в административный суд направлено 19 материалов, 7 из которых рассмотрено. За период проведения акции правонарушители оштрафованы на общую сумму 536 610 тенге. Айдар БАЙЖАНОВ