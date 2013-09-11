Рассчитанная на 720 мест новая школа снабжена новейшими технологиями для оптимизации учебного процесса, проведения научных исследований школьников, практического применения знаний. Каждый из 60 кабинетов снабжен стационарным компьютером и интерактивной доской. В конкурсном отборе среди учащихся 7-10 классов приняло участие 2978 человек. Конкурс проводился и среди педагогов. Для работы в школе конкурсной комиссией рекомендовано 74 человека, из которых 33 прошли обучение на трехуровневых курсах повышения квалификации учителей, 4 окончили годичный курс на базе Назарбаев Университета. На одно вакантное место претендовало 6 человек. Помимо отечественных преподавателей в школу приглашены и учителя из США, Великобритании, Ирландии и других стран.

