Аким ЗКО подарил автобус актюбинским музыкантам

11 сентября в Казахском драматическом театре ЗКО состоялся концерт оркестра казахских народных инструментов им. Газизы ЖУБАНОВОЙ и областной филармонии из Актобе. Выступление проходило под поэтическим названием «Арайлы Ақтөбеден – ақ ерке Ақжайыққа», передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Делегацию Актюбинской области возглавила заместитель акима Актюбинской области Сара НУРКАТОВА. Зал драмтеатра был полон, некоторым зрителям даже не хватило места, однако они не уходили. Оркестр исполнил кюи Ахмета ЖУБАНОВА, Курмангазы и арии из оперы Мукана ТУЛЕБАЕВА «Біржан-Сара». Художественный руководитель оркестра - заслуженный деятель культуры РК Каиргали КОЖАНБАЕВ. Главный дирижер оркестра - лауреат международного конкурса имени Курмангазы Мадина КАБИЖАНОВА. Также по программе выступили хореографический ансамбль «Акку», камерный хор, солисты филармонии. Концерт посетил и аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. В завершении он подарил актюбинским музыкантам автобус марки "Хюндай". - Если из жизни человечества извлечь искусство и литературу, то останется только звон монет да залпы оружия, - сказал Нурлан НОГАЕВ, цитируя слова известного российского писателя Андрей БИТОВА. Подобные гастроли проводятся в рамках программы «Недели областей», которая работает "в целях создания единой культурно-информационной среды в республике".