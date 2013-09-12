Иллюстративное фото с сайта pskovrail.ru Иллюстративное фото с сайта pskovrail.ru Железнодорожная компания выплатит 15 тыс. тенге актюбинцу за опоздание поезда, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» В июне текущего года житель Актобе ездил в Оренбург через станцию Соль-Илецк, обратно возвращался поездом Уральск – Астана. Указанный поезд на станцию Актобе прибыл с опозданием на 1 час 37 минут. Пассажир подал на перевозчика в суд и просил  взыскать 2 000 000 тенге за моральный ущерб, 742 тенге - за материальный ущерб, а также судебные расходы. По данным облсуда, в ходе заседания представитель национальной компании иск не признал, указал, что поезд опоздал из-за проведения пограничного контроля, во время которого были нарушены сроки досмотра, что послужило причиной опоздания. По итогам нескольких судебных заседаний иск был частично удовлетворен в пользу истца. АО «КТЖ» выплатит пассажиру за моральный вред 15 000 тенге. Решение суда не вступило в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ  