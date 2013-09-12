Второй по величине в мире производитель автомобильного стекла – китайская компания Fuyao Glass Industry Group – открыл в Калуге свой завод, который уже может производить до 1 млн комплектов автомобильных стекол в год, а в течение двух лет его мощности утроятся. В настоящий момент рынок первичной комплектации автомобильного стекла в России составляет примерно 1,9 млн комплектов в год, сообщают «Ведомости». То есть теоретически новое предприятие способно удовлетворить потребности всех российских автозаводов и еще поставлять большую часть продукции на экспорт. Насчет поставок за рубеж руководство уже приняло решение: две трети производимых стекол пойдут на европейские автозаводы и лишь треть будет реализована внутри страны. Первым заказчиком стал калужский завод Volkswagen, который до настоящего момента ставил на свои машины только импортные стекла – из Китая и Европы. Предположительно еще одним клиентом станет АвтоВАЗ. И этим, вероятнее всего, дело не ограничится. Все предприятия, собирающие в России иномарки, обязаны планомерно увеличивать локализацию производства, переходя на автокомпоненты, произведенные внутри страны. Сегодня основным поставщиком стекол на российские автозаводы является японская фирма Asahi Glass Co., являющаяся крупнейшим производителем данной продукции в мире и имеющая свое производство на территории России. Нижегородское предприятие «Эй джи си Борский стекольный завод» является ее филиалом.